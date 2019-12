Riforma legge elettorale regionale, Vaccarezza lascia la commissione

Durante la seduta di martedì 17 dicembre del consiglio regionale, Angelo Vaccarezza e Marco Scajola hanno comunicato che a partire dall'11 gennaio lasceranno Forza Italia e andranno a costituire il gruppo Cambiamo. Claudio Muzio resta così l'unico rappresentante del partito di Silvio Berlusconi.

Ieri invece Vaccarezza, al termine di una commissione ristretta per la riforma delle legge elettorale ligure, si è dimesso. I motivi della decisione dovrebbero essere resi noti oggi, ma pare che la decisione sia stata dettata dalle divergenze interne alla maggioranza di centrodestra.

Il secondo tentativo di abolire il cosiddetto 'listino dei nominati' pare così destinato a seguire il destino del primo. Il voto dovrebbe avvenire entro il 20 gennaio, termine ultimo per cambiare la legge regionale in tempo utile per le prossime elezioni in primavera, ma per l'approvazione non sembrano esserci i numeri.

La maggioranza ha votato così per un rinvio della discussione a gennaio, Vaccarezza ha votato contro insieme ai 5 Stelle, ma è prevalsa la volontà di affrontare la questione all'inizio del prossimo anno. Da lì le decisioni dell'ex forzista di dimettersi.