Tursi, pausa caffè con l'assessore per i dipendenti

Dopo la focaccia con il sindaco, il caffè con l’assessore al Personale e alle Pari Opportunità: partirà a fine gennaio l’iniziativa “Coffee Time”, voluta dalla giunta Bucci per incentivare il dialogo e lo scambio di opinioni tra l’assessore Arianna Viscogliosi e i dipendenti del Comune.

Scopo di questi incontri, che avranno le caratteristiche di un’informale pausa caffè, costruire un rapporto diretto con i dipendenti che «vada oltre la funzione organizzativa ricoperta», promuovendo lo scambio di informazioni e le idee per snellire la burocrazia.

La giunta Bucci conferma dunque l’intenzione di puntare sul “lato umano” e le relazioni interpersonali, non soltanto con i cittadini (gli incontri “A colazione con il sindaco” organizzati nei diversi municipi sono stati molto partecipati), ma anche con i dipendenti comunali. Tutti gli incontri si svolgeranno a Palazzo Tursi, e chi è interessato a partecipare dovrà prenotarsi e proporre tematiche da affrontare, che verranno condivise con tutti i dipendenti sulla intranet aziendale con la possibilità di avviare un forum di discussione. “Coffee Time” verrà organizzato e autorizzato, sottolinea il Comune, in modo da garantire sempre la normale attività negli uffici.

«Coffee Time è una delle iniziative avviate di comunicazione interna e benessere organizzativo che, insieme al tour degli uffici, rappresenta un’importante occasione per conoscerci, per agire sul clima interno e migliorare in tal modo la qualità dei servizi rivolti ai cittadini - è stato il commento dell’assessore Viscogliosi - L’obiettivo è costruire insieme un buon ambiente di lavoro, basato anche sulla comunicazione e sulla fiducia reciproca. Parlarsi, innanzitutto, per conoscere e conoscersi, per aggiungere così significato e concretezza ad uno “star bene” nella quotidianità della convivenza lavorativa».