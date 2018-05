Tricolore per i caduti di Salò: Consiglio comunale ad alta tensione

Si preannuncia un Consiglio comunale ad alta tensione, quello fissato per il pomeriggio di martedì 8 maggio. Al centro dei lavori, infatti, ci sarà “il caso Gambino”, e cioè la discussione legata alla partecipazione del consigliere delegato alla Protezione Civile alla commemorazione dei caduti fascisti di Salò, a Staglieno, sfoggiando la fascia tricolore ufficiale del Comune.

L’episodio risale allo scorso 29 aprile, quando Gambino è stato immortalato a Staglieno in jeans, giacca e fascia tricolore mentre percorre uno dei sentieri preceduto da alcuni militanti di Lealtà Azione e poi, microfono alla mano, mentre pronuncia un discorso. Le polemiche erano esplose subito, prima tra le fila dell’opposizione in Comune e di Anpi, che ha anche lanciato una petizione online chiedendo le scuse del sindaco, poi anche all’interno dello stesso partito di Gambino, Fratelli d’Italia. E nei corridoi di Tursi si sarebbero sentiti sussurri di malumore anche tra i membri della giunta, alcune diventati vere e proprie prese di posizione (a distanza), come nel caso dell’assessore Serafini.

Il sindaco Marco Bucci, dal canto suo, già fischiato nel corso delle celebrazioni per il 25 Aprile in piazza Matteotti, si era sempre rifiutato di commentare. Rimandando al Consiglio (dove verranno presentate diverse interrogazioni in proposito) il verdetto finale: «Sono tranquillo, credo che andrà tutto bene, ma chiedo a tutti i genovesi di stare calmi, le cose si possono fare senza bisogno di dare in escandescenze», è stato l’unico (e un po’ esasperato) commento rilasciato a margine della conferenza stampa sul bilancio di Euroflora.

E mentre le opposizioni si preparano alla discussione, a Tursi scattano le misure di sicurezza in vista dalla mobilitazione annunciata da Cgil e Anpi, che a partire dalle 13 saranno in presidio in via Garibaldi con bandiere e striscioni. I manifestanti hanno inoltre già annunciato che si sposteranno in Sala Rossa per assistere al Consiglio comunale, e non è escluso che intervengano anche esponenti di estrema destra a sostegno della posizione di Gambino. Per questo motivo le forze dell’ordine hanno già predisposto una sorta di “cordone” di sicurezza per tenere a bada eventuali disordini.