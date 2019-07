Toti esce allo scoperto: «Primarie subito o me ne vado»

«Il tempo è scaduto: non sarò complice di chi non vuole cambiare nulla». Questa frase accompagna un post del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, con un video di 12 minuti circa. Sotto una lunga serie di commenti, per lo più positivi.

Insomma il governatore si prepara allo strappo? È presto per dirlo, ma intanto è chiara l'intenzione di lasciare il ruolo di coordinatore nazionale di Forza Italia.

«Domani - dice Toti - andrò al tavolo delle regole ma le mie dimissioni da coordinatore sono già sul tavolo, non sarò complice di chi non vuole cambiare nulla. (...) Ho accettato la nomina a coordinatore nazionale solo per arrivare alle primarie – ha continuato il governatore ligure – Se questo non sarà, non voglio ritrovarmi a essere complice di chi non vuole cambiare nulla e della disfatta della storia gloriosa del centrodestra. Le mie dimissioni sono già sul tavolo».