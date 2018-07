Giovanni Toti: «Nel 2020 mi ricandido alla presidenza della Liguria»

Nel 2020, tra i candidati a presidente della Regione Liguria ci sarà ancora una volta Giovanni Toti.

La conferma è arrivata proprio dall’attuale governatore ligure nel corso di Vivaio Liguria, la convention organizzata al Teatro della Gioventù: «Noi lavoriamo per una regione che non lasci indietro nessuno, ma che premi i suoi figli migliori, facendo magari tornare qualcuno che è andato via. Il cambiamento è iniziato e vogliamo portarlo a termine. Per questo mi ricandiderò nel 2020 a presidente della Liguria.

«Mi ricandiderò a guidare la Liguria per altri cinque anni - ha confermato Toti dal palco - Quando nel 2025 rilasceremo questa regione a chi ci seguirà, non sarà più quella che era prima di noi, grigia e triste, ma sarà esempio di competizione, merito e capace di cambiare. Chi pensa di far tornare la Regione alla mediocrità melassosa, dove comanda solo un partito, si rassegni».

L’appuntamento è dunque per le elezioni regionali del 2020 In vista delle regionali 2020, quando il movimento “arancione” si ripresenterà agli elettori nella speranza di vedersi rinnovare la fiducia che gli era stata accordata già nel 2015.