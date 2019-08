Toti pronto all'addio a Forza Italia: «Il nuovo comincia oggi»

Oggi non inizia solo il mese di agosto ma anche l'avventura 'solista' di Giovanni Toti. Il presidente della Regione Liguria e coordinatore di Forza Italia già ieri in un video aveva manifestato tutto il suo malessere. Oggi una nuova e forse l'ultima puntata della vicenda, sempre sui social network.

Il post seguente di Toti è datato 17.05 dell'1 agosto 2019. «La tragedia di un partito è finita in farsa - scrive Toti -. Peccato! Accettando l'incarico da coordinatore il 19 giugno avevo creduto che davvero fosse possibile cambiare, che davvero Forza Italia potesse rinascere da se stessa. Non mi ero mai tanto sbagliato: nonostante il dissanguamento di voti, nonostante il 6% dei sondaggi, nonostante le tante energie dei territori che chiedevano di poter vivere, il passato ha prevalso».

«Pur di far finta di continuare a vivere e baloccarsi con le proprie poltrone - prosegue il governatore ligure -, la classe dirigente ha deciso di uccidere ogni speranza. La paura, la nostalgia hanno il sapore amaro di chi ha deciso di privare tanta gente di una rappresentanza politica. Ma tutto questo è il vecchio. Il nuovo comincia oggi. Noi non ci rassegniamo, anzi, con entusiasmo partiremo presto per un grande giro d'Italia che avrà una parola d’ordine “Cambiamo” insieme per fare con tutti voi quello che altri, per egoismo, non hanno avuto il coraggio di fare».

«Presto - conclude il post - vi diremo dove e quando ci vedremo in tutte le regioni d’Italia. E continueremo a lavorare per costruire il futuro, contro coloro che non sanno staccarsi dal passato».

C'è dunque un nuovo partito politico all'orizzonte? Sembrerebbe, anche se forse i tempi non sono ancora maturi per un annuncio vero e proprio. Fatto sta che alle prossime elezioni regionali, l'attuale presidente quasi certamente non si presenterà con Forza Italia.