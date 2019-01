Torino, anche il governatore Toti alla manifestazione "Sì Tav"

C’era anche il governatore ligure Giovanni Toti, insieme con l'assessore regionale alla Protezione Civile, Giacomo Giampedrone, tra i partecipanti alla manifestazione in favore della Tav organizzata sabato in piazza Castello, a Torino.

Toti aveva già annunciato nei giorni scorsi l’intenzione di unirsi ai tanti rappresentanti politici che hanno voluto dire pubblicamente sì alla Torino-Lione, compresi un centinaio di sindaci provenienti da Piemonte, Lombardia, Valle D’Aosta e Veneto: «A Torino per dire Sì alla Tav e a tutte le grandi opere che possono modernizzare il nostro Paese e creare sviluppo e lavoro. Noi ci siamo», ha scritto il governatore ligure su Facebook, da dove ha poi mostrato in diretta la piazza.

«La Tav è una di quelle grandi opere che servono come il pane ha questo paese, e c’è qualcuno ancora che si ostina a non volerle. Le grandi opere non sono in contrasto con la tutela seria dell’ambiente, e spesso l’ambientalismo è male interpretato. Qui c’è davvero tanta gente che la pensa in modo diverso, gente che ha colori politici diversi, ma che è unita nella convinzione che l’Italia è un paese che deve crescere e non può crescere con sussidi e idee strampalate, ma grazie al suo lavoro - ha detto Toti mentre in piazza Castello risuonavano le note dell’inno nazionale - Per raggiungere questo obiettivo è necessario che ci siano le infrastrutture in grado di sostenere il lavoro, ed è per questo siamo qui: quella di oggi è davvero una piazza molto bella».