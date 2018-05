I 'No Terzo Valico' accusano i 5 Stelle di tradimento

Questa mattina il presidente della Regione, Giovanni Toti, il sindaco di Genova, Marco Bucci, e l'assessore regionale alle Infrastrutture, Giacomo Giampedrone, hanno effettuato un sopralluogo al cantiere di Fegino per fare il punto sui lavori del Terzo Valico ferroviario. All'incontro ha preso parte anche il commissario per il Terzo Valico, Iolanda Romano, e rappresentanti di Rfi e Cociv.

Rispetto all'ultimo sopralluogo di ottobre, i lavori sono andati avanti e sono al 30 per cento del totale. Le intenzioni delle istituzioni locali sono quelle di proseguire fino al completamento dell'opera, messa in dubbio dal contratto di governo fra Lega e 5 Stelle, il cui esito è ancora incerto.

Il presidente della Regione ha definito il Terzo Valico «opera indispensabile per rendere competitivo il sistema dei porti liguri e per dare slancio alla ripresa del Paese intero», riassumendone i numeri: oltre 4 miliardi di euro di investimenti, la galleria ferroviaria più lunga d'Italia (27 km), l'80% dei lavori appaltati, il 100% entro fine anno. Come aveva già detto di recente il commissario, Iolanda Romano, per quanto riguarda i tempi di realizzazione si parla del 2023.

Nel frattempo ieri sera a La Claque si è tenuta un'assemblea pubblica, organizzata dal Movimento No Tav. Due tecnici, Bruno Marcenaro e Mauro Solari, hanno spiegato i motivi per cui secondo loro il Terzo Valico non è un'opera necessaria. All'incontro ha preso parte anche Alice Salvatore del Movimento 5 Stelle, subendo le critiche dei No Terzo Valico, che definiscono i grillini 'traditori' per aver ammorbidito le loro posizioni sull'opera.