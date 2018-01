Meno tasse per chi usa imballaggi a uso alimentare riciclabili

Fra le quattro mozioni all'ordine del giorno del consiglio comunale di ieri, oltre alle due sui valori della Resistenza e della Costituzione, l'aula ha approvato all'unanimità con 36 voti favorevoli un altro documento.

Si tratta di una mozione, presentata da Stefano Giordano, Fabio Ceraudo, Giuseppe Immordino, Luca Pirondini e Maria Tini (M5s) per la riduzione delle tasse per operatori, che aderiscono alla restituzione di imballaggi a uso alimentare. Le modalità per chiedere lo sconto non sono ancora state specificate, ma si tratta comunque di una buona notizia per ambiente e aziende.

Una quarta mozione, presentata da Guido Grillo (Forza Italia) per la riduzione o esenzioni dei tributi a comunità di cittadini costituite in associazioni per la cura dei beni comuni urbani, è stata rinviata alla prossima seduta.