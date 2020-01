Insulti a Siniša Mihajlović dopo le sue parole pro Salvini

L'intervista rilasciata da Siniša Mihajlović al Resto del Carlino sta suscitando una lunga serie di reazioni, non tutte composte. L'ex giocatore e allenatore della Sampdoria, attualmente sulla panchina del Bologna, è tornato a parlare del suo 'amico' Matteo Salvini, come più volte l'ha definito.

Sinisa ha rivelato di voler votare per Lucia Borgonzoni, candidata della Lega alle prossime elezioni regionali in Emilia Romagna (si vota domenica). Ma le reazioni, in alcuni casi, sono state tutt'altro che composte.

«Solidarietà a Siniša Mihajlović - ha scritto sui suoi canali social il governatore ligure Toti -, attaccato in modo vergognoso per aver annunciato di sostenere Salvini e la Borgonzoni in Emilia Romagna. Come si fa a scrivere "ti meriti il tumore" a un uomo che sta combattendo una dura battaglia contro la leucemia? (...) Questa non è opposizione politica. (...) Forza Siniša, continua a lottare per vincere la tua battaglia».