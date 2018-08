Scarpino, il 14 agosto consiglio comunale monotematico

Rinvii su rinvii (ormai da quattro anni), con aperture che slittano e scarse informazioni su quel che sta accadendo: già nei giorni scorsi, con una nota di Cristina Lodi, capogruppo Pd del Comune di Genova, l'opposizione aveva manifestato una certa impazienza nel voler affrontare l'operazione Scarpino in consiglio comunale. «Non è arrivata alcuna informazione, da me richiesta - scriveva Lodi - circa i costi di pre-trattamento dei rifiuti successivamente portati a Scarpino. Costi che graveranno sulle tasse dei genovesi. Amiu continua a non dimostrare trasparenza nei suoi atti. Per quale motivo Amiu non consegna gli atti richiesti ad un consigliere comunale votato dai cittadini?».

Il consiglio comunale monotematico

Pd, Lista Crivello e M5S avevano richiesto la convocazione di un consiglio comunale monotematico per parlare proprio della situazione in cui versa la discarica: per regolamento, la seduta deve essere richiesta da almeno un terzo dei consiglieri e convocata entro 20 giorni dalla richiesta (o, in alternativa, entro il primo consiglio comunale utile), basandosi su un documento dei proponenti che sarà oggetto di discussione. La giunta aveva provato a mediare proponendo in ultimo - al posto del consiglio monotematico - una commissione ad hoc in autunno, ma i consiglieri di minoranza hanno insistito per non rimandare oltre.

Dunque, per rispettare il regolamento, ieri in Aula Rossa, il presidente del consiglio comunale Alessio Piana ha comunicato che il consiglio si riunirà il 14 agosto.

Le proteste della Lega

Proteste arrivano dalle quote Lega in Giunta, che se la prendono con i capigruppo della loro stessa maggioranza.

«Sono stupefatto della condiscendenza dei capigruppo di maggioranza, che hanno accettato la richiesta di M5S e del Pd di fissare un consiglio monotematico sulla discarica di Scarpino il 14 agosto, periodo in cui l'attività consiliare si è da sempre interrotta» dichiara Federico Bertorello, consigliere della Lega con delega agli Affari Legali del Comune.

«Se la questione fosse davvero rilevante, così come per altre tematiche discusse, si sarebbe dovuta convocare una seduta straordinaria per venerdì mattina, o al più martedi prossimo, come di consueto - spiega Bertorello -, anche sotto forma di Commissione. Rinviare la discussione fino al 14 agosto implica che tale argomento non necessiti di una tale urgenza. Viene da chiedersi, quindi, se tale assurda convocazione non sia fatta esclusivamente per maturare il gettone di presenza anche ad agosto o per dimostrarsi stakanovisti ai cittadini. Oltre al sottoscritto, molti consiglieri svolgono anche un altro lavoro, con cui vivono, e credo che sia un diritto, come per tutti i lavoratori, concedere un periodo di ferie quanto meno la settimana di ferragosto».

Lodi: «La giunta pensava di intimorirci? Noi ci saremo»

Soddisfatta la capogruppo Pd Cristina Lodi, che scrive sul suo profilo Facebook: «L'assessore Campora che va a dichiarare in giro varie date di apertura fino ad arrivare al 2019, ha continuato a non voler fissare una commissione da marzo per informare il consiglio. Abbiamo chiesto un consiglio monotematico sul tema che hanno convocato il 14 agosto. Pensavate di intimorirci? Noi ci saremo, più feroci che mai. È una vergogna non avere da marzo risposte sul tema di Scarpino. Per i genovesi è un diritto sapere»