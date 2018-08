Rifiuti, a Tursi il consiglio (con polemica) su Scarpino

C’è chi è partito dalla montagna poco dopo l’alba, chi ha preso il treno, chi era rimasto in città appositamente in vista dell’impegno pre-Ferragosto: come annunciato, il consiglio Comunale di Genova si riunisce martedì 14 agosto per discutere della discarica di Scarpino, una seduta monotematica in cui si parlerà di ““smaltimento dei rifiuti della città di Genova, stato progettuale dell’impiantistica industriale necessaria al trattamento dei rifiuti e investimenti per l’utilizzo della discarica”.

La richiesta di una convocazione urgente del consiglio per la questione rifiuti era arrivata da un’opposizione compatta, cui il sindaco Marco Bucci aveva risposto con la convocazione a sorpresa per il 14 agosto. E così, i consiglieri già in vacanza hanno dovuto ritagliarsi una giornata per tornare a Genova e riprendere posto in Sala Rossa. Al centro della discussione, i continui rinvii nella riapertura di Scarpino, inizialmente fissata per i primi di maggio.

«Attendiamo dall’1 maggio una commissione consiliare sulla discarica di Scarpino - ha sottolineato il PD - Proprio all’inizio di maggio doveva riaprire la discarica, che invece nonostante continui proclami e rinvii resta ancora chiusa. Con tutti i gruppi di minoranza abbiamo chiesto la convocazione di un Consiglio Comunale straordinario sull’argomento, la risposta della maggioranza è stata quella di convocare il Consiglio Comunale il 14 agosto, contraddicendo la precedente decisione dei capigruppo di chiudere i lavori del consiglio questa settimana. Una scelta anomala e provocatoria, che fa un torto a quei consiglieri e quei funzionari comunali che legittimamente si sono programmati le ferie, e che non hanno potuto fare due settimane di vacanza a luglio come il sindaco Bucci».

L’assessore comunale all’Ambiente, Matteo Campora, ha confermato dal canto suo che dopo l’autorizzato integrata ambientale rilasciata a giugno la discarica è pronta ad aprire, anche se è già stato firmato un patto con l’Emilia Romagna per lo smaltimento a Parma e Piacenza di oltre 10mila tonnellate di rifiuti provenienti dalla Città Metropolitana di Genova, operazioni che dovrebbero andare avanti almeno sino a novembre. Nel corso del consiglio di martedì 14 agosto, dunque, verrà discusso anche l’accordo stipulato tra Regione Liguria e Regione Emilia Romagna e i tempi e le modalità (certi) di ripresa del servizio dell’impianto.