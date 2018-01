Politica Centro Storico / Via San Donato

Movida, Lega: «San Donato è un girone dantesco»

«La nostra polizia municipale è molto impegnata sul territorio, ma chiediamo un incremento delle forze dell'ordine perché i vigili non sono preposti per attività di ordine pubblico». Così l'assessore Garassino in risposta a un'interrogazione in consiglio