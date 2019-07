Salvini torna a Genova per l'assegnazione dei beni confiscati alle mafie

Il ministro degli Interni, Matteo Salvini, torna a Genova a poche settimane dall'ultima visita nel capoluogo ligure: martedì mattina è atteso in prefettura per partecipare a una conferenza di servizi finalizzata a ufficializzare il programma di assegnazione al Comune di Genova degli immobili confiscati alle mafie, confiscati e attuamente in gestione governativa.

Salvini era a Genova anche lo scorso 28 giugno, una "toccata e fuga" (insieme con il ministro dell Lavoro e vicepremier Luigi Di Maio e la ministra della Difesa, Elisabetta Trenta) finalizzata ad assistere all'implosione controllata del troncone est del ponte Morandi.

Gli immobili oggetto della conferenza si trovano per la stragrande maggioranza in centro storico, oltre un centinaio tra fondi, magazzini e apparamenti sequestrati alla famiglia Canfarotta nel 2009, nel corso di una maxi operazione che ha riguardato diverse regioni del Nord Italia. Alcuni sono già stati dati in gestione, ma la stragrande maggioranza resta ancora nella disponibilità dell'Agenzia Nazionale per i beni confiscati e sequestrati alla criminalità organizzata.

Diverse le associazioni che negli ultimi 10 anni si sono mobilitate per chiederne la riassegnazione, anche in un'ottica di riqualificazione del centro storico. Molti fondi, infatti, oggi sono fatiscenti e pericolanti, occupati abusivamente o sfruttati da prostitute che li utilizzano per ricevere i clienti.