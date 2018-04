Euroflora, dopo la Pinotti arriva Salvini

Dopo il ministro della Difesa, Roberta Pinotti, anche Matteo Salvini visiterà la prima edizione di Euroflora nei Parchi di Nervi.

Il leader di centrodestra è atteso a Genova intorno alle 11 di mercoledì 2 maggio, per una visita in cui, con tutta probabilità, sarà accompagnato dal sindaco Marco Bucci e dal governatore ligure Giovanni Toti. Una scelta non casuale, quella di visitare Euroflora, anche alla luce delle imminenti elezioni amministrative che si terranno in diversi Comuni della Liguria, tra cui, in provincia di Genova, Camogli, Montoggio e Sestri Levante. Proprio a Camogli dovrebbe spostarsi Salvini dopo Euroflora, per portare il suo sostegno al candidato sindaco Claudio Pompei.

La visita di Salvini segue di pochi giorni quella di Roberta Pinotti, che ha esplorato Euroflora giovedì 26 aprile definendo «fantastica» l’idea di realizzarla nei Parchi di Nervi.