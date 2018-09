Salvini: «Il commissario per Genova? Un manager, coinvolto direttamente nel disastro»

Dovrebbe arrivare forse già venerdì in giornata il nome del commissario straordinario per la ricostruzione di ponte Morandi nominato dal governo: ad annunciarlo il ministro degli Interni, Matteo Salvini, che in prefettura a Milano ha rivelato che «abbiamo suggerito un nome, un cognome e un curriculum di altissima professionalità: è un genovese, che ha girato il mondo, coinvolto nella tragedia tramite famiglia e molto preparato».

Salvini ha sottolineato che «serve un manager, pulito e riconosciuto. Il premier Conte e il vice premier Di Maio hanno il nostro nome, dato come umile suggerimento, e speriamo lo colgano, ma l’ultima parola spetta al presidente del consiglio, che si prenderà la responsabilità della scelta».

Le caratteristiche elencate hanno inevitabilmente fatto pensare al sindaco Marco Bucci, ma il ministro, indirettamente, ha negato che sia il suo il nome presentato a Conte: «Ci sarebbe piaciuto molto anche il sindaco Bucci - ha ammesso ai giornalisti - un secondo nome potrebbe essere sicuramente il suo. Vedremo cosa deciderà Conte». Il commissario scelto dal governo, lo ricordiamo, affiancherà Toti (già commissario per l'emergenza) lavorando sulla demolizione e la ricostruzione del ponte in Valpolcevera.

In attesa di scoprire se il nome del commissario verrà fatto in giornata, Salvini si prepara a tornare a Genova per due distinte occasioni dopo la tappa al Salone Nautico di venerdì scorso.

Domenica seta, infatti, il ministro degli Interni sarà l'ospite d'onore della Zena Fest, la festa della Lega organizzata sotto il tendone in piazza della Vittoria che terminerà proprio domenica 30 settembre.

Lunedì mattina, invece, Salvini si sposterà a Molassana, in via Piacenza, per partecipare a una cerimonia di intitolazione in memoria del capo squadra Mario Meloncelli, del distaccamento dei Vigili del fuoco di Genova Est.