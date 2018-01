Campo rom dietro il grande magazzino, allo studio barriere anti camper

La seduta del Consiglio comunale di ieri è iniziata come di consueto con la discussione degli articoli 54, interrogazioni a risposta immediata.

Davide Rossi (Lega ) ha chiesto informazioni relativamente alla presenza di un campo rom abusivo nel parcheggio dietro il Mercatone Uno a Rivarolo.

Per la giunta ha preso la parola l'assessore Stefano Garassino: «Siamo informati del fatto. Attualmente ci sono quattro camper usati di notte come dormitori e risulta la presenza di 12/15 persone. L'insediamento non è vicino alle abitazioni o a negozi, ma si tratta comunque di degrado ambientale. Verificherò la possibilità di posizionare barriere anti camper in tempi brevi».