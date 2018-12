Regione, i 5 Stelle perdono i pezzi: Pisani si unisce a Toti

Perde un altro pezzo il gruppo regionale del Movimento Cinque Stelle, Gabriele Pisani ha infatti deciso di passare al Nuovo Centro Destra per appoggiare la giunta Toti. Si tratta del secondo addio dopo quello di Francesco Battistini, che era però passato al gruppo misto rimanendo all'opposizione. Nelle scorse settimane, inoltre, aveva deciso di farsi da parte anche l'addetto stampa Lorenzo Tosa.

Ad annunciare l'addio di Pisani è stato lo stesso Movimento 5 Stelle con un comunicato del gruppo regionale guidato da Alice Salvatore: «Il consigliere Pisani, eletto con il Movimento 5 Stelle e dunque depositario della fiducia di non pochi elettori, alla fine ha ceduto alle lusinghe: passa in maggioranza andando in NCD con Andrea Costa - hanno dichiarato i consiglieri del Gruppo 5 Stelle in Regione Salvatore, De Ferrari, Melis e Tosi -. La classica pedina extra per una maggioranza che aveva un solo voto in più rispetto all'opposizione. E pensare che a marzo del 2017, il nostro ora ex consigliere aveva giurato che mai e poi mai avrebbe lasciato il Movimento, arrivando perfino a diffidare la stampa e i media, che a suo dire stavano conducendo un gioco di congetture».