Elezioni regionali, su Rousseau vince il "sì" all'alleanza Pd-M5s

L'elettorato ligure del Movimento 5 Stelle ha detto "sì" all'apertura di una trattativa con il Partito Democratico e con altre forze civiche e politiche per le prossime elezioni regionali. Il Blog delle Stelle, organo ufficiale del movimento, ha pubblicato poco dopo le 13.00 i risultati ufficiali del voto che si è svolto, come di consueto, sulla piattaforma Rousseau.

I risultati ufficiali

Al voto hanno partecipato gli iscritti abilitati al voto residenti in Liguria, 960 i voti del "sì" (57,7%) contro i 704 "no" (42,3%).

Si attendono ora sviluppi sul fronte politico considerando che il potenziale candidato unico (Ferruccio Sansa) aveva fatto un passo indietro nelle scorse settimane a causa di una situazione di stallo che non sembrava in grado di sbloccarsi in tempi brevi.

Il quesito

Gli iscritti dovevano rispondere "sì" o "no" alla domanda «Sei d'accordo, alle condizioni esposte, ad aprire una trattativa con il Partito Democratico e con altre forze civiche e politiche, per le prossime elezioni regionali in Liguria?».

Ecco i punti che i grillini pongono come base delle trattative per un eventuale accordo, con la vittorie del "sì".