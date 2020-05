Elezioni Regionali, spunta il nome di Ariel Dello Strologo per l'alleanza giallorossa

Spunta il nome di Ariel Dello Strologo per la corsa alle Regionali in Liguria e la sfida a Giovanni Toti e al centrodestra.

L’ex presidente del Porto Antico, avvocato genovese e presidente della Comunità Ebraica ligure, potrebbe infatti essere il candidato su cui convergono Pd, Movimento 5 Stelle e liste civiche. Dopo settimane di incontri, consulti e mediazioni, sembrerebbe essere emerso un nome che mette d’accordo tutti.

Dello Strologo, 54 anni, spostato con tre figli, convincerebbe più dei nomi fatti in precedenza: dal giornalista Ferruccio Sansa al rettore dell’Università di Genova, Paolo Comanducci,passando per l'ex preside della Scuola Politecnica, Aristide Massardo, l’alleanza giallorossa in chiave ligure ancora non aveva trovato un accordo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nei giorni in cui è stato confermato il voto a settembre, però, l’urgenza di individuare, e presentare, il candidato di centrosinistra si è fatta più pressante, e nel giro di pochi giorni dovrebbe arrivare l'ufficialità.