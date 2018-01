Scambio sindaci: Bagnasco come nel film 'Benvenuti al sud'

Si sono incontrati a Roma e poi hanno proseguito verso le rispettive destinazioni, Genova e Catania. Quella di ieri è stata una giornata speciale per i sindaci di Rapallo e Avola, Carlo Bagnasco e Luca Cannata, la prima di una quattro giorni, che li vede scambiarsi le città.

I due Primi cittadini sono impegnati in un progetto, che li vede alla guida l'uno dell'amministrazione dell'altro. Così Bagnasco si è trasferito da ieri in Sicilia e in Liguria è arrivato il suo omologo Cannata. L'idea dello scambio nasce dai numerosi punti in comune che le due città hanno ed è pensato come un'esperienza per allargare le competenze dei due sindaci.

Come in una divertente commedia francese di qualche anno fa, ripresa anche dal cinema italiano, i due sindaci si trovano catapultati in una realtà molto diversa da quella a cui sono abituati, da nord a sud e viceversa. Dopo l'"insediamento", Bagnasco ha fatto un tour del territorio, passando per i laghetti di Cava Grande e il teatro Garibaldi.

Cannata, ripercorrendo il percorso del red carpet, ha potuto ammirare il quadro di Van Dyck nella splendida chiesa di San Michele, incontrare il sindaco di Santa Margherita Ligure Donadoni e visitare la “piazzetta” più famosa del Mondo dove ad accoglierlo c'era la consigliera Emanuela Morabito.