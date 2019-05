Pressioni sui vigili per le multe, Garassino nega e annuncia la mappatura delle strade a rischio "sosta selvaggia"

È vero che c'è stato un input del comandante della Polizia Municipale agli ausiliari del traffico per fare più multe? Se ne è parlato oggi in consiglio comunale, con un'interrogazione di Guido Grillo (Forza Italia).

«Ci sono arrivate notizie secondo cui il comandante della Polizia Municipale - dice Grillo - avrebbe detto agli ausiliari del traffico di sosta di fare più multe. Agenti della municipale tramite le organizzazioni sindacali hanno denunciato pressioni ricevute dal comandante che avrebbe imposto di fare almeno 20 multe al mese, pena rischio licenziamento. L'assessore Garassino ha annunciato un progetto in fase di elaborazione sulla prevenzione, è disponibile a sottoporlo alla commissione consiliare? Ha anche dichiarato che sta procedendo a una mappatura delle zone per il divieto di sosta, penso che si debba coinvolgere l'apposita commissione e il consiglio comunale».

Garassino risponde: «Con il comandante abbiamo fissato obiettivi che si concentrano in particolare sulla presenza sul territorio, un attento controllo sui reati stradali come la guida in stato di ebbrezza, con il cellulare, ed eccesso di velocità. Genova purtroppo è "maglia nera" per gli incidenti stradali. Essendo una città molto difficile dal punto di vista del posteggio, avevo chiesto di notte, nelle zone collinari - salvo nei casi in cui il posteggio sia di intralcio al passaggio dei mezzi pubblici o di soccoso - di essere più indulgenti. Informo che il comandante Giurato non ha alcun potere sugli ausiliari del traffico e non è stata fatta alcuna pressione su nessuno perché elevi più sanzioni. Per quanto riguarda i progetti, commissioni e consiglio saranno coinvolti».