Pranzo a Portofino per Matteo Salvini

Matteo Salvini, reduce dalla soddisfazione elettorale, è stato avvistato in Liguria in compagnia di alcuni compagni di partito e del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. Salvini ha postato sul suo profilo Facebook una foto scattata a Camogli, accompagnata dalla frase «qualche ora di riflessione per prepararci a governare».

A pranzo il leader del Carrocio era a Portofino con Toti, l'assessore regionale Edoardo Rixi e il consigliere comunale Franco Senarega. Anche Toti ha voluto condividere il momento (sua la foto qua sopra) sui social network: «Liguria, marzo, si mangia all’aperto. E dopo la campagna elettorale... una mattina di riposo», ha scitto il governatore.

Chissà, magari non si è trattato solo di un incontro informale ma di un 'pranzo di lavoro'. Dopo i risultati delle elezioni, Salvini non ha fatto mistero di aspettare una chiamata dal Presidente Mattarella per tentare di formare un governo. Se questa convocazione arriverà, forse sarà anche grazie all'aria della riviera.