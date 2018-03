Frana Quezzi, approvata mozione a Tursi per la messa in sicurezza

Come di consueto, questo pomeriggio il Consiglio comunale è iniziato con la discussione degli articoli 54, interrogazioni a risposta immediata. Al termine del question time si è svolto l'appello e si è passati alla votazione di tre mozioni. Fra queste, il completamento del Terzo Valico e la situazione del caseggiato di Quezzi, oggetto di una frana nel 2016.

La mozione, presentata da Cristina Lodi (Pd), è stata approvata all'unanimità con 39 voti a favore. Il documento impegna sindaco e Giunta ad aprire un tavolo con la Regione, per stabilire un intervento di messa in sicurezza del muro di contenimento del civico 65 di via Portazza. Questo, crollato nel 2016, provocò l'evacuazione di 170 abitanti, che aprirono un contenzioso col proprietario del terreno e con Comune e Regione, chiedendo di intervenire in danno.