Il Premio Paganini perde il maestro Luisi

Il caso Luisi è approdato in consiglio comunale. Fabio Luisi, già direttore della Metropolitan Opera House di New York, sarebbe dovuto essere il direttore artistico del prossimo Premio Paganini, concorso internazionale di violino giunto alla 55sima edizione. A poco più di due mesi dall'evento, però, la kermesse ha perso uno dei testimonial internazionali più importanti, anche a causa di un mancato incontro tra il maestro e l'amministrazione comunale.

La risposta dell'assessore Serafini

A sollevare la questione in consiglio comunale Claudio Villa del Partito Democratico e Gianni Crivello, che hanno trovato la risposta dell'assessore Elisa Serafini: «Il maestro Luisi aveva proposto, per l’incontro, un’unica data che per me era purtroppo impossibile. Successivamente, nei mesi di ottobre e novembre, si è reso irreperibile e a nulla sono servite le sollecitazioni dell’ufficio Eventi. Non mi sono mai sottratta al confronto con il maestro, nei confronti del quale resta immutata la mia stima: le nostre porte sono sempre aperte. Venerdì incontreremo l’organizzazione del Premio Paganini, importantissimo evento che sono assolutamente intenzionata a promuovere».