Piana eletto presidente del consiglio regionale al posto di Bruzzone

Alessandro Piana (Lega) è stato eletto oggi nuovo presidente del consiglio regionale della Liguria. Subentra al neo senatore Francesco Bruzzone. Al posto del vicepresidente Pippo Rossetti è stato eletto Luigi De Vincenzi, Pd, che ha avuto la meglio sul consigliere del Movimento cinque stelle Andrea Melis. Piana ha ottenuto 16 voti, De Vincenzi 10 e Melis 5.

«Rappresentare un'istituzione di così alto prestigio - afferma Piana - come l'Assemblea Legislativa della Liguria è una grande responsabilità. Sento il dovere di farlo con rigore e imparzialità, garantendo a ciascun Consigliere i diritti e le prerogative che lo Statuto sancisce solennemente. Ringrazio il presidente uscente dell'Assemblea, il neo senatore Francesco Bruzzone, e il presidente della Giunta, Giovanni Toti, per l'ottimo lavoro svolto finora e per le parole di apprezzamento nei miei confronti».