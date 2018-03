Spostamento petrolchimico, Bucci promette: decisione condivisa con i quartieri

Tra gli argomenti trattati nella seduta del consiglio comunale di Genova di giovedì 8 marzo 2018 anche lo spostamento dei depositi petrolchimici che attualmente si trovano a Multedo. Una questione che tiene banco in città già da diverso tempo.

Il consiglio comunale ha approvato all'unanimità, con 38 voti favorevoli, una mozione prese presentata dal consigliere Maurizio Amorfini della Lega e sostenuta da tutti i gruppi di maggioranza che impegna sindaco e Giunta a confrontarsi in modo preliminare con i gruppi consiliari e con i comitati dei residenti del quartiere che verrà coinvolto dall’eventuale spostamento, per discutere sulle relative servitù. Una decisione definitiva potrebbe arrivare entro la fine del 2018, tra le opzioni in campo, che sembra piacere al sindaco Bucci, quella legata all'area ex Ilva, osteggiata, però, dagli abitanti di Cornigliano.