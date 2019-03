Pd, cinque liguri nella direzione nazionale

Sono quattro gli esponenti liguri eletti nella direzione nazionale del Partito Democratico. Si tratta degli ex ministri Roberta Pinotti e Andrea Orlando, del consigliere comunale Alessandro Terrile e della parlamentare Raffaella Paita. Rappresenteranno la Liguria all'interno dell'assemblea del partito insieme al segretario regionale Vito Vattuone, membro di diritto.

Alessandro Terrile ha commentato: «È davvero un onore essere eletto nella Direzione Nazionale del Pd Sento la grande responsabilità di rappresentare Genova e la Liguria insieme ad Andrea Orlando, Roberta Pinotti e Raffaella Paita. Grazie a Nicola Zingaretti per le sue parole coraggiose che guardano al futuro. Ora tutti al lavoro per ricostruire un Pd autorevole e credibile, e per restituire dignità al Paese».

Soddisfatta anche Raffaella Paita che, su Facebook, ha scritto: «Buon lavoro a Nicola Zingaretti viva il Partito Democratico. Sono orgogliosa di far parte della direzione nazionale».