Genova parcheggi, 500mila euro all'anno fra direttore e due dirigenti

Il Consiglio comunale di ieri è iniziato come di consueto con la discussione degli articoli 54, interrogazioni a risposta immediata.

Fra gli altri interrogativi, rivolti alla giunta, Maria Tini (M5s) ha domandato chiarimenti sui quasi 500mila euro annui, utilizzati da Genova Parcheggi per gli stipendi del direttore generale e dei due dirigenti.

La replica del vice sindaco Stefano Balleari: «Siamo in sintonia con quanto lei ha detto. La nostra amministrazione è iniziata ai primi di luglio e i contratti dei dirigenti sono antecedenti. Situazione imbarazzante che, al momento, non è possibile cambiare anche perché le assunzioni dei dirigenti sono a tempo indeterminato. Abbiamo approvato le linee per un complesso più ampio della mobilità, che riguarderà anche Genova Parcheggi e quindi, in futuro, potremo intervenire sulla situazione da lei segnalata».