Parchi di Nervi, un milione e mezzo di euro per la riqualificazione

La Regione Liguria, nell'ambito di un progetto di riqualificazione delle aree ad alto richiamo turistico, ha stanziato un milione e mezzo di euro per la riqualificazione dei Parchi di Nervi. Lo ha annunciato, con soddisfazione, il presidente Giovanni Toti al termine della Giunta Regionale di venerdì 19 gennaio 2018.

Un milione e mezzo di euro per i Parchi di Nervi

«Abbiamo riunito il Comitato di indirizzo del Fondo strategico sulle infrastrutture che ha portato in Giunta e deliberato una serie di investimenti importanti: uno dei principali è l’allocazione del primo milione e mezzo tra quelli che abbiamo programmato per il Comune di Genova, destinato alla riqualificazione dei parchi di Nervi. Si tratta di una delle aree di maggior pregio della città e della regione che deve essere riportata all’antico splendore, come merita. Ci sono anche interventi fondamentali sulla Spezia, come avevamo promesso, e su Portovenere per la sede della Protezione civile. Prosegue senza sosta il nostro impegno per una Liguria più bella e più sicura».

Gli altri fondi stanziati in Liguria

Complessivamente sono stati quindi stanziati 1,5 milioni di euro per la riqualificazione dei parchi di Nervi a Genova e 7,6 milioni di euro destinati alla Spezia per la riqualificazione del Mercato di piazza Cavour, di piazza Beverini, di via Diaz e via Mazzini, di piazza Chiodo, dei Giardini storici, per la valorizzazione e il restauro dell’ex convento delle Clarisse e la realizzazione della passerella di viale Italia. 400mila euro invece per la realizzazione della nuova sede di Protezione Civile e antincendio boschivo comunale nella frazione di “Le Grazie” a Portovenere. Infine su Imperia sono stati accantonati 3 milioni di euro in attesa della verifica della fattibilità dell’acquisto degli edifici della sede universitaria di Imperia.