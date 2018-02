Euroflora ai parchi di Nervi, a due mesi dal via regna l'incertezza

Mancano poco più di due mesi all'inizio di Euroflora ai parchi di Nervi, kermesse in programma dal 21 aprile al 6 maggio 2018, ma non mancano le polemiche, emerse durante una commissione speciale sulla manifestazione che si è tenuta in Comune giovedì 8 febbraio.

Secondo quanto dichiarato dal project manager Rino Surace a 70 giorni dall'inizio della kermesse l'avvocatura del Comune deve ancora decidere la forma giuridica del soggetto che la organizzerà e questo ha sollevato le critiche da parte dell'opposizione, con il consigliere del Partito Democratico Alessadro Terrile che ha dichiarato: «Non chiamateci gufi o sabotatori. Crediamo nelle potenzialità di Euroflora, e nelle ricadute positive che avrà per tutta la città. Ma cosa c'è dietro il silenzio che avvolge la manifestazione? Il Municipio Levante si è visto costretto ad approvare una mozione per chiedere alla Giunta informazioni su Euroflora ai Parchi di Nervi. Come consiglieri comunali chiediamo informazioni e risposte da novembre, e oggi in Commissione Consiliare non ne abbiamo avute. Anzi, abbiamo avuto la certezza che tutto è ancora in alto mare. Purtroppo».