Centro Ovest, battuta d'arresto per la giunta Falcidia. M5s: «Nomi cambiati in corsa»

Battuta d’arresto per Renato Falcidia, neo presidente del Municipio Centro Ovest eletto dopo un lungo commissariamento e un’altrettanto lunga trattativa con il Movimento 5 Stelle.

Nel corso del consiglio municipale di martedì, Falcidia ha infatti presentato la sua giunta, ma ha finito per andare in minoranza: dai consiglieri pentastellati, che hanno rifiutato eventuali ruoli di maggioranza offerti per restare all’opposizione, è arrivato il secco no ai nomi presentati dall’ex commissario, che sarebbero stati cambiati a poche ore dalla riunione.

«Il Movimento 5 stelle in nessun modo ha stretto un’alleanza con la coalizione di centrodestra nel Municipio Centro Ovest - ha ribadito Michele Colnaghi, capogruppo M5s in Municipio - noi rimaniamo e rimarremo fermamente all’opposizione, un’opposizione costruttiva, ma che sui punti del nostro programma non farà sconti a nessuno. Abbiamo 8 voti e intendiamo farli valere per le nomine di qualsiasi incarico possa spettarci. La nostra posizione all’interno del Consiglio è stata anche palesata dalla mia nomina a vice presidente, ruolo che spetta esclusivamente alle opposizioni e che mi è stato riconosciuto in votazione anche dalla coalizione di centrosinistra».

Anche sulle nomine degli assessori, il Movimento 5 Stelle respinge eventuali accuse: «Non siamo entrati nel merito delle scelte del centrodestra, non siamo nella maggioranza e di conseguenza non è nostro compito suggerire nomi per comporla, certamente abbiamo valutato, per quanto possibile, le figure che erano state comunicate una settimana prima, ma non abbiamo ritenuto di doverci opporre a qualcuno in particolare - prosegue Colnaghi - Abbiamo però trovato inaccettabile da parte della maggioranza il cambio della giunta a tre ore dal voto, nomi che in un periodo così breve non avremmo potuto esaminare e segno a nostro avviso di un clima all’interno della maggioranza che non poteva essere preludio a un buon lavoro sul territorio, che è la nostra sola priorità».

I pentastellati hanno quindi invitato Falcidia e la coalizione di centrodestra a «fare chiarezza al suo interno prima di riproporre un’eventuale nuova giunta» e che il programma di governo sia integrato con particolare risalto ai punti da noi proposti e sottoscritti dalla coalizione prima della nomina di Renato Falcidia».