Municipio Centro Ovest, prove d’intesa M5S - centrodestra

Ancora una volta, il Municipio Centro Ovest sembra riflettere in piccolo la situazione politica dell’Italia: stessi protagonisti, stessi tentativi di trovare un’intesa, discussioni e paletti molto simili. Il parlamentino del capoluogo ligure, però (commissariato da settembre 2017, quando l’allora candidata Pd a presidente, Monica Russo, non attenne l’appoggio necessario per governare) potrebbe riuscire a risolvere la situazione in tempi già brevi rispetto al nazionale.

La conferma arriva dall’apertura che il gruppo pentastellato in Municipio, capitanato da Michele Colnaghi, ha manifestato nei confronti del centrodestra e del suo candidato unico, Renato Falcidia, che alle elezioni politiche dello scorso 4 marzo ha ottenuto (come coalizione) il maggior numero di preferenze.

Il problema, per Sampierdarena e San Teodoro, si è riproposto tale e quale a quello che si è presentato all’indomani dall’elezione del sindaco Marco Bucci: il candidato eletto dai voti non aveva il sostegno della maggioranza, critica anche alla luce del fatto che Falcidia era il commissario in carica eletto dal primo cittadino per governare la delegazione in attesa dell’elezione di un presidente. A tallonare il centrodestra, il Movimento 5 Stelle con il suo candidato presidente, Michele Colnaghi, partito unico con più preferenze.

Le prove d’intesa sino a oggi non hanno funzionato: nessun accordo, hanno ripetuto i pentastellati, proprio come accaduto a livello nazionale. Ma lo spiraglio che si è aperto tra Salvini e Di Maio sembra avere sbloccato anche la situazione genovese: «Leggo con piacere che il M5S ha raccolto il nostro invito a ragionare nuovamente sui rispettivi programmi per dare un governo al Municipio Centro Ovest - ha scritto infatti Falcidia su Facebook - Confido nel loro buonsenso nel proporre temi realizzabili e non irricevibili, di interesse municipale. Sono ottimista e soprattutto non vedo l’ora di iniziare a lavorare insieme per il bene del territorio che ne ha molto bisogno».

In questi giorni i due gruppi porteranno dunque avanti il confronto, cercando di arrivare a un accordo in vista della prossima riunione del consiglio Municipale, in cui il presidente potrebbe finalmente essere eletto.