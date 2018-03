Multa a chi rovista nei cassonetti, raccolta firme contro la delibera

Il 'Comitato per gli Immigrati e contro ogni forma di discriminazione' ha lanciato una raccolta firme online sulla piattaforma change.org per chiedere al sindaco di Genova, Marco Bucci, la revoca della delibera, che prevede una multa di 200 euro per chi viene sorpreso a frugare nei cassonetti dei rifiuti.

La proposta iniziale dell'assessore Garassino ipotizzava l'applicazione del Daspo urbano, ma si è poi chiarito come tale provvedimento possa essere utilizzato solo per i casi previsti dallo stesso decreto Minniti. Alla fine il consiglio comunale ha approvato un emendamento alla delibera, che precisa come possa essere sanzionato solo chi sia sorpreso a «deturpare e imbrattare il suolo pubblico con rifiuti solidi urbani di ogni tipo, indebitamente prelevati dai contenitori per la relativa raccolta e non manifestamente destinati all'alimentazione personale».

«Vogliamo raccogliere 10mila firme da presentare al sindaco di Genova Marco Bucci affinché questa vergognosa ordinanza sia completamente revocata. Non si possono discriminare le persone che già vivono dei gravi disagi economico-sociali in questo modo tanto squallido, andrebbero aiutate, non umiliate pubblicamente. Restiamo umani». Così scrive Aleksandra Matikj, presidentessa del 'Comitato per gli Immigrati e contro ogni forma di discriminazione'. In tre giorni le adesioni sono state già 730.