Il Dl Genova è legge, firmata semplificazione antimafia

Ieri è entrata in vigore la legge di conversione del Decreto legge per Genova e il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha firmato il Decreto per la semplificazione della documentazione antimafia per la ricostruzione del ponte Morandi. Il via libera di Salvini è arrivato in anticipo visto che il leader del Carroccio aveva due settimane di tempo. «Genova merita risposte immediate, non possiamo permetterci di perdere nemmeno un'ora», ha detto il ministro.

«Grazie alla firma da parte del ministro dell'Interno Matteo Salvini al decreto per la semplificazione della documentazione antimafia, il commissario Marco Bucci potrà usare procedure più snelle per l'affidamento dei lavori per la ricostruzione del ponte Morandi e dare quelle risposte che Genova e i genovesi aspettano, in tempi veloci, per poter ripartire». Questo il commento del viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Edoardo Rixi.

Lunedì 26 novembre alle 18.30 al teatro Govi di Bolzaneto il presidente di Regione Liguria e commissario per l'emergenza Giovanni Toti e il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione Marco Bucci, insieme al viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi illustreranno i contenuti del Decreto Genova e tutti i provvedimenti assunti per aiutare i cittadini e le imprese coinvolti nel crollo di ponte Morandi.