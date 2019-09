Matteo Salvini torna a Genova: doppia tappa al Nautico e allo Zena Fest

Matteo Salvini torna a Genova, per la prima volta dopo avere abbandonato la carica di ministro degli Interni.

Il leader della Lega sarà nel capoluogo ligure lunedì 23 settembre intorno alle 15 per una visita al Salone Nautico (già lo scorso anno aveva partecipato, proprio da ministro), e poi tornerà giovedì 26 settembre per partecipare alla prima serata dello Zena Fest, organizzato in piazza della Vittoria.

Lo Zena Fest resterà sotto il tendone sino al 19 settembre. L’edizione precedente si è tenuta in estate, il 28 e il 29 giugno scorsi, una due giorni cui aveva preso parte anche Salvini, oltre agli esponenti liguri del Carroccio.