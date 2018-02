Salvini a Sampierdarena, bagno di folla tra selfie e peluche

Selfie, strette di mano, abbracci e “incitamenti” a «usare ruspe e lanciafiamme»: è andata più o meno così la visita che il leader della Lega, Matteo Salvini, ha fatto in mattinata al mercato di piazza Tre Ponti, a Sampierdarena, una delle tappe della giornata che prevedeva visite anche a Savona, Albenga, Ventimiglia e infine Sanremo.

Salvini, accompagnato da Edoardo Rixi, assessore regionale allo Sviluppo economico (e candidato alla Camera dei Deputati), Roberto Falcidia (candidato alla presidenza del Municipio Centro Ovest) e Paola Bordilli, assessore comunale al Commercio, ha visitato i banchi degli operatori del mercato e si è fermato a scambiare con loro qualche parola, ricevendo anche in regalo un orsetto di peluche da parte di Marta, una giovane originaria dell’Uruguay che gli ha manifestato il suo supporto.

Il leader del Carroccio, che in Liguria è arrivato per sostenere Falcidia al Municipio Centro Ovest e i candidati locali della Lega alle prossime elezioni, ha affrontato il tema delle politiche del 4 marzo ribadendo che «solo insieme si vince, faremo in Italia quello che già abbiamo fatto in Liguria, prima in Regione e poi in Comune», e ha fatto un accenno anche alle moschee, sottolineando che «per quanto mi riguarda non ce ne saranno sinché l’Islam non riconoscerà l’uguaglianza di tutti gli uomini davanti a Dio e alla legge».