Dopo il grande rifiuto arriva il presidio #iostoconmattarella

Il no del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla nomina di Paolo Savona a Ministro dell'Economia ha fatto saltare il banco. Il premier in pectore Giuseppe Conte ha rinunciato all'incarico e i leader di Lega e 5 Stelle sono andati all'attacco. Salvini ha chiesto di andare nuovamente al voto, mentre Di Maio e il Movimento 5 Stelle hanno invocato l'impeachment, lo stato di accusa nei confronti del Presidente.

Il presidio del Partito Democratico

Solidarietà a Mattarella invece da parte di Forza Italia e Partito Democratico, e proprio il Pd ha convocato a Genova, lunedì 28 maggio alle ore 12.00 sotto alla sede della Prefettura in Largo Lanfranco un "presidio in difesa delle istituzioni e della democrazia" condito dall'hashtag #iostoconmattarella. Cristina Lodi, consigliere comunale del Pd, sulla propria pagina Facebook ha anche invitato a far sentire la propria vicinanza al Presidente dichiarando di aver appena telefonato al centralino del Quirinale.

Le reazioni di Lega e M5S in Liguria

Rimanendo in Liguria, diverse sono state le reazioni. Alice Salvatore del Movimento 5 Stelle ha parlato di "alto tradimento" mentre Edoardo Rixi della Lega ha pronunciato parole simili a quelle di Salvini: «Non accettiamo ministri scelti in Germania o in Francia. Il governo italiano deve essere scelto dagli italiani. Credo che oggi sia stata scritta una brutta pagina per il nostro Paese. Speriamo che presto si torni a votare».

