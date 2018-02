Manifesti contro la Paita, il Pd: "Un gesto grave e vigliacco"

Arriva un manifesto che invita a non votare il Pd (e che a quanto pare inviterebbe a votare invece Liberi e Uguali) per non eleggere parlamentare Raffaella Paita, e i dirigenti locali del partito si ribellano: "Si tratta di un gesto grave, vigliacco, che serve solo ad avvelenare il clima di una campagna elettorale durante la quale, molte volte di fronte ad episodi di violenza sia verbale che fisica, le forze democratiche in campo si sono appellate al rispetto dei valori della nostra Costituzione".

Il manifesto contro la Paita, secondo le parole dei segretari territoriali del Pd, "non riporta neanche l'indicazione del committente responsabile, invita a votare LeU. Crediamo si tratti di un'iniziativa grave e di cattivo gusto. In queste ore, abbiamo ricevuto molti messaggi e telefonate di esponenti di LeU che si dissociano da questo imbarbarimento della competizione politica. E molti autorevoli rappresentati di questo partito hanno anche criticato pubblicamente su Facebook il manifesto" scrivono Vito Vattuone, segretario Pd Liguria, Federica Pecunia, segretaria Pd La Spezia, Alberto Pandolfo, segretario Pd Genova, Alessio Chiappe, segretario Pd Tigullio, Giacomo Vigliercio, segretario Pd Savona, e Pietro Mannoni, segretario Pd Imperia.