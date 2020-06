2 giugno, centrodestra in piazza anche a Genova

Domani, martedì 2 giugno, in concomitanza con la manifestazione unitaria del centrodestra a Roma, anche a Genova, alle 10, in largo Pertini, si terrà il flash mob 'L'Italia non si arrende, per l'orgoglio italiano', in sicurezza. La partecipazione, in forma statica, sarà contingentata secondo le regole anti assembramento, nel rispetto del distanziamento sociale e con l'utilizzo obbligatorio di mascherine.

È prevista la partecipazione del deputato e segretario regionale della Lega Edoardo Rixi, del deputato e commissario provinciale Lega Lorenzo Viviani, della deputata Lega Sara Foscolo, del coordinatore regionale di FdI Chicco Iacobucci e del coordinatore regionale di FI Carlo Bagnasco, dell'assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti e del consigliere regionale Paolo Ardenti.

È inoltre previsto un saluto del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.