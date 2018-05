Centro Ovest, Lega e 5 Stelle insieme per evitare il commissariamento

Prove d’intesa tra Movimento 5 Stelle e Lega, almeno per quanto riguarda il Municipio Centro Ovest: ricalcando la situazione che si sta verificando a Roma, i consiglieri del centrodestra e quelli pentastellati stanno tentando di trovare un accordo per dare a Sampierdarena e San Teodoro, commissariate dall’elezione del sindaco Bucci, un governo stabile.

L’intesa aveva raggiunto uno stallo lo scorso aprile, quando, dopo il voto contrario dei consiglieri 5 Stelle, la maggioranza di centrodestra aveva chiesto una sorta di “programma” definendo però irricevibili i punti elencati dai pentastellati. A distanza di qualche settimana, però, è proprio il commissario leghista Renato Falcidia a riproporre l’accordo attraverso un “contratto per il Centro Ovest” che ricalca una serie di punti indicati come fondamentali dai pentastellati. E dunque patti d’area, stesura di una nuova legge elettorale per i Municipi, difesa del piccolo commercio, tavoli di confronto su opere come la sistemazione del nodo di San Benigno e Lungomare Canepa e per il mantenimento della rampa di via Cantore, contrasto all’azzardo.

«Il territorio non può più aspettare perché ha bisogno di un governino per portare avanti i progetti condivisi nell’interesse dei cittadini di Sampierdarena e San Teodoro - ha fatto sapere la Lega - Visto e considerato che il termine ultimo per la votazione del presidente del Municipio è sabato 19 maggio, proponiamo nuovamente ai consiglieri eletti del M5S di sottoscrivere insieme il ‘Contratto per il Centro Ovest’ e di avviare i lavori della nuova amministrazione per scongiurare l'ipotesi commissariamento. Come centrodestra del Municipio Centro Ovest ci assumiamo, davanti alla cittadinanza, l’impegno formale e concreto di includere nel nostro programma di governo municipale i 6 punti proposti nei giorni scorsi dal M5S direttamente al Comune, che ovviamente saranno portati avanti con i consiglieri pentastellati attraverso un dialogo costruttivo, nel tempo e congiuntamente».

Il consiglio è stato dunque convocato per giovedì 17 maggio per la nomina di Falcidia a presidente: «Prendiamo atto del fatto che il centrodestra abbia alla fine deciso di accettare i nostri punti - conferma a Genova Today Michele Colnaghi, capogruppo del Movimento 5 Stelle - Pertanto, rimanendo all' opposizione e senza accettare alcun posto nella maggioranza o poltrone, concederemo una fiducia a tempo per vedere se realmente lavoreranno fin da subiro alla realizzazione dei punti mantenendo quanto elencato nel contratto».