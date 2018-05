Liguria Pride, anche la Regione nega (di nuovo) il patrocinio

Niente patrocinio della Regione al Liguria Pride del prossimo 16 giugno: la conferma è arrivata in mattinata dal governatore Giovanni Toti, che nel corso della riunione di mercoledì dei capigruppo ha ribadito la scelta già fatta (e contestata) lo scorso anno.

Anche la motivazione è del tutto simile a quella data nel 2017: la manifestazione non sarebbe in linea con le politiche sulla famiglia della Regione. E in via Fieschi le proteste non si sono fatte attendere: Dopo il gran rifiuto di Bucci, anche Toti si trincera in un oscurantismo dal sapore medievale e rifiuta di dare il patrocinio al Liguria Pride del prossimo giugno - sottolineano i consiglieri regionali pentastellati - A lasciare basiti è, prima di tutto, la motivazione ufficiale, comunicata in poche righe in riunione di capigruppo, senza che fosse presente alcun esponente della Giunta e nessun assessore competente».

«In un simile contesto, non è stato possibile porre alcuna domanda o chiedere alcun chiarimento alla giunta per una posizione che stride in maniera agghiacciante con valori e diritti civili che, nel 2018, credevamo ormai acquisiti, concludono i consiglieri M5s, che hanno chiesto e ottenuto una commissione tematica urgente «per fare chiarezza sul patrocinio negato e dare a Liguria Rai spienbow spiegazioni all’altezza di una simile, incredibile, motivazione».

Il negato patrocinio riaccende la polemica sulla decisione, da parte del sindaco Bucci, di allinearsi alla Regione: nonostante diverse interrogazioni in consiglio Comunale, il sindaco (attraverso l'assessore all'Urbanistica, Simonetta Cenci) aveva sottolineato come la giunta non sia contro l'evento a livello ideologico, spiegando che «la concessione del patrocinio viene disposta dall’ufficio di gabinetto del sindaco, che in questo caso ha ritenuto di non procedere al rilascio perché in passato una fetta di popolazione si è sentita offesa da alcuni messaggi comunicati e pubblicizzati durante la manifestazione».