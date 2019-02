Legge 194 e autodeterminazione della donna, bagarre in Regione

Con 17 voti a favore (maggioranza di centro destra), 6 contrari (Pd e Gianni Pastorino di Rete a sinistra&liberamente Liguria) e 5 astenuti (Movimento 5 Stelle e Francesco Battistini di Rete a sinistra&liberamente Liguria) il consiglio regionale ha approvata la mozione, presentata da Matteo Rosso (FdI) e sottoscritta da Andrea Costa (Liguria Popolare), che impegna la giunta ad attuare le azioni riportate nella legge 194 del 1978 ('Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza').

Con 17 voti contrari (maggioranza di centro destra) e 11 favorevoli (minoranza) è stato respinto un ordine del giorno presentato da Alice Salvatore e sottoscritto dai colleghi del gruppo, da Gianni Pastorino e Francesco Battistini di Rete a Sinistra&liberamente Liguria, Giovanni Lunardon e Luca Garibaldi del Pd, che avrebbe impegnato la giunta a garantire l'attuazione del principio di autodeterminazione della donna in tutte le sedi, così come esplicitato nella legge 194.

«Ancora una volta - commenta il Gruppo Pd in Regione Liguria - la maggioranza di centrodestra ha perso un'occasione: invece di discutere seriamente e con equilibrio di una legge importante come la 194, che coinvolge le coscienze dei cittadini e va attuata in tutte le sue parti, ha preferito portare avanti la solita propaganda contro i diritti delle donne, esprimendo una visione degna del più oscuro medioevo. Un'idea retriva dei diritti che però non appartiene solo al consigliere Rosso, che della mozione è il proponente, ma a tutta la maggioranza ligure di centrodestra che, in aula, ha votato contro il riconoscimento, all'interno del dispositivo, del diritto all'autodeterminazione della donna, che è poi la parte centrale e più importante della 194, contro il potenziamento dei consultori pubblici che della 194 sono uno degli strumenti attuativi più importanti e contro la garanzia del servizio pubblico, minato dall'aumento dei ginecologici obiettori di coscienza, che hanno toccato il 60% del totale. Purtroppo non ci sorprende questo atteggiamento da parte della maggioranza di centrodestra. A Roma il famigerato senatore Pillon propone di abrogare la 194. Qui in Liguria più ipocritamente ne riconoscono solo una parte e poi smontano i consultori. Noi - conclude il Pd - ci opporremo con tutte le nostre forze a questo arretramento rispetto a diritti fondamentali della persone e in particolare delle donne, che consideriamo inviolabili».

Pronta la replica della Lega alla nota del Pd. «Si tratta dell'ennesima bufala o 'fake news diffusa dal centrosinistra - commenta Paolo Ardenti, vice capogruppo regionale del Carroccio - perché stamane in aula consiliare il centrodestra compatto ha invece votato a favore dell'autodeterminazione della donna, fermo restando il dovuto riconoscimento anche del diritto alla maternità. Altro che 'idea retriva dei diritti' come sostenuto dal Pd in modo del tutto fuorviante. I consiglieri del Pd dovrebbero stare più attenti ai lavori in aula e non divulgare comunicati preconfezionati, soprattutto quando i temi affrontati sono così delicati da meritare di non essere ridotti a posizioni ideologiche di un’era fa. Anche se comprendiamo quanto sia difficile per il Pd accettare che il suo tempo è passato».