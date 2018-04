Liceo Deledda, rette a rischio aumento dopo la rimozione del direttore

Il Consiglio comunale odierno è iniziato come di consueto con la discussione degli articoli 54, interrogazioni a risposta immediata.

Paolo Putti (Chiamami Genova) e Alessandro Terrile (Pd) hanno chiesto le motivazioni per cui è stato rimosso il direttore, sono state aumentate le tariffe della Fondazione Fulgis (Fondazione Urban lab Genoa International School) - soprattutto quelle del liceo linguistico tradizionale Grazia Deledda - e si rischia la chiusura dell'atelier dell'istituto Duchessa di Galliera. Quali gli indirizzi della Giunta in proposito?

La replica dell'assessore Matteo Campora: «I rapporti tra Comune e Fondazione sono regolati da una convenzione quadro. Ogni anno sarà stimata la cifra per il mantenimento del servizio delle scuole e l'ammontare della somma a carico degli utenti e del Comune. Ad oggi non abbiamo ancora ricevuto alcuna comunicazione formale sulle nuove tariffe. Il bilancio di Fulgis per il 2018 non è stato ancora ratificato, ci attiveremo quando avremo i dati ufficiali. L'amministrazione vuole continuare a mantenere in essere questa realtà, anche istituendo un tavolo di studio per verificare la situazione patrimoniale della Fondazione, in modo da continuare a tenere aperto l'istituto Duchessa di Galliera».