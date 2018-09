Insularità in Costituzione, l'Europarlamentare Stefano Maullu a Genova

Reinserire il principio di Insularità nell'articolo 119 della Costituzione Italiana: questo è l'obiettivo, “per rimediare ad un gravissimo errore con cui nel 2001 il carattere dell'Insularità è stato eliminato dalla carta costituzionale”, spiega l'Eurodeputato Stefano Maullu.

L'Eurodeputato milanese di origini sarde ha aderito fin da subito al Comitato Promotore che si è costituito a Roma e che dal mese di aprile sta raccogliendo in tutta Italia le firme a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare. “Da tanti anni mi occupo di temi e problemi che investono la Sardegna - spiega Stefano Maullu - terra meravigliosa e patria di un popolo, quello Sardo, che da sempre deve fare i conti con condizioni di svantaggio, dai trasporti allle difficoltà nel fare impresa. Per questo più di dieci anni fa ho dato vita all'associazione Ambasciata di Sardegna, che è diventata punto di riferimento per migliaia di Sardi che hanno dovuto abbandonare la propria terra per stabilirsi nel nord Italia”.

Ed è proprio tramite l'associazione Ambasciata di Sardegna che l'Europarlamentare Maullu sta raccogliendo le firme a sostegno del reinserimento dell'Insularità in Costituzione in diverse città del nord ovest: “Stiamo realizzando un vero e proprio tour con cui siamo stati e saremo presenti in quasi tutte le città di Lombardia, Liguria, Piemonte e questo fine settimana sarà la volta di Genova, città nella quale la comunità sarda è molto radicata - continua Stefano Maullu -. Ovviamente l'obiettivo è raccogliere le firme in particolare degli emigrati Sardi, ma si tratta di una battaglia di giustizia e civiltà che deve essere sostenuta da tutti. Chiunque può firmare per una sfida con cui gli Isolani non chiedono carità, bensì pari condizioni. Basti pensare ai trasporti e alla continuità territoriale mai veramente garantita: oggi da Milano o da Roma si spende di meno per raggiungere Londra o Madrid rispetto a Cagliari, Olbia o Alghero e tutto ciò è inaccettabile, così come è inaccettabile che i costi per raggiungere la Sardegna da Genova o da Civitavecchia siano clamorosamente superiori a quelli relativi ai collegamenti tra la Francia e la Corsica. Tutto questo è profondamente ingiusto per tutti quelli che hanno dovuto abbandonare la Sardegna per motivi di lavoro e ogni volta per tornare a casa devono sostenere spese esorbitanti. Ad ogni gazebo la partecipazione è molto alta e questo ci fa capire quanto questa battaglia sia giusta”.