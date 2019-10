Gronda, Camera approva mozione del governo

Questa mattina la Camera ha approvato una mozione, voluta dai partiti che appoggiano il Governo, per la realizzazione della Gronda di Genova.

«Bene, ma ci crederò quando vedrò aprire il cantiere - ha commentato il governatore ligure Toti -. Troppe parole in quel documento dicono il contrario: apertura di tavoli, confronti, mediazioni. Bastavano pochi sostantivi: la Gronda sarà realizzata secondo il progetto esecutivo esistente e già approvato, sul tracciato già libero per il cantiere da inizio anno grazie agli espropri fatti da Regione Liguria. Ma siccome quel progetto i Grillini non lo vogliono... Meglio una mozione dell'avvio dei lavori».

«Noi siamo disponibili - ha concluso Toti - a confrontarci ovunque e subito, nella speranza di non rivivere da capo i tempi dell'infinito dibattito del Sindaco del Pd Vincenzi, appoggiato e caldeggiato dalla giunta Burlando. I veri responsabili, prima ancora dei grillini, del blocco alla Gronda. L'unico tavolo che ora serve è quello per firmare l'avvio dei lavori».

«La maggioranza giallorossa - dichiarano il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari e il deputato responsabile nazionale Infrastrutture della Lega Edoardo Rixi - boccia la nostra mozione per la realizzazione della Gronda e prende ancora tempo. Abbiamo chiesto garanzie certe e univoche sull'avvio del progetto esecutivo, alla firma del ministro De Micheli, di cui oggi mi saremmo aspettati la presenza in aula. L'attuale maggioranza chiede invece altri tavoli, altri confronti su un'opera il cui progetto è stato concordato da un ampio dibattito pubblico dieci anni fa. Non si può rimandare sine die un'opera infrastrutturale indispensabile per lo sviluppo del Nord Ovest e dell'intero Paese, per la quale sono già stati fatti il 98% degli espropri come opera di pubblica utilità».