Marco Bucci è il terzo sindaco più amato d’Italia, crescono i consensi per Toti

Giovanni Toti è il secondo presidente di Regione che ha aumentato maggiormente i propri consensi dall’elezione, avvenuta 5 anni fa: prima di lui, passato dal 34,4% del 2015 al 48% del 2020 (13,6% in più), in termini di percentuale di crescita c’è solo Luca Zaia, presidente della Regione Veneto: uno scatto in avanti che con tutta probabilità dipende anche dalla gestione dell’emergenza coronavirus.

Nella classifica generale di gradimento dei governatori italiani, invece, Toti si piazza all’ottavo posto: al primo c’è, ancora una volta, Zaia. A riportare la classica è il "Governance poll 2020" pubblicato lunedì dal "Sole 24 Ore", un'indagine realizzata da Noto sondaggi sul livello di gradimento dei presidenti delle 18 Regioni a elezione diretta e dei sindaci di 105 città capoluogo di provincia.

Proprio nella classifica dei sindaci spicca quello di Genova, Marco Bucci, il terzo nell’elenco di quelli più apprezzati d’Italia, a pari merito con quello di Bergamo, Giorgio Gori. In questo caso, a pesare è stata la gestione dell’emergenza ponte Morandi, della demolizione e ricostruzione del nuovo ponte, che lo ha fatto passare dal 55,2% dell’elezione al 63,7% di oggi: la crescita più alta in tutta Italia.

Analizzando gli altri capoluoghi inseriti in classifica, un buon risultato è stato ottenuto anche dal sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, settimo in classifica con il 60,4% dei consensi (+0,4% rispetto all'elezione del 2017). In crescita anche i consensi per la prima cittadina di Savona, Ilaria Caprioglio, 52esima con il 53,4% (+0,5% rispetto al 2016). Calano invece quelli dell’ex ministro Claudio Scajola, oggi sindaco di Imperia, che ha perso il 4,8% dei consensi dal giorno dalle amministrative del 2018, scendendo dal 52,1% al 47,2% e piazzandosi al 94esimo posto.