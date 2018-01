La giunta Bucci incontra i Municipi, si parte con il Centro Ovest

Non è solo il sindaco Marco Bucci a spostarsi di Municipio in Municipio per raccogliere richieste e osservazioni dei cittadini: giovedì 25 gennaio parte il progetto “Giunte itineranti”, che prevede appunto che l’intera giunta si riunisca periodicamente nei quartieri per discutere di questioni che riguardano il territorio.

Il programma è stato approvato in accordo con i presidenti delle 9 municipalità: si parte il 25 con il Municipio Centro Ovest, al momento quello più “delicato”, complice il commissariamento e l’imminente voto per eleggere il nuovo presidente in concomitanza con le elezioni amministrative. A oggi, infatti, a occuparsi della delegazione su incarico del sindaco Bucci è il leghista Roberto Falcidia, che secondo le ultime indiscrezioni potrebbe decidere di correre ufficialmente come presidente di Municipio.

«Si tratta di un modo ulteriore per coinvolgere maggiormente l’amministrazione nelle dinamiche e nelle problematiche dei nove Municipi e per favorire un più stretto contatto con la cittadinanza», fa sapere la giunta Bucci commentando l’ultima di una serie di iniziative finalizzate a coltivare il rapporto con la cittadinanza. Sempre giovedì mattina, per esempio, il sindaco ha incontrato i residenti del Municipio Centro Est nel corso di una nuova “tappa” di “A colazione col sindaco”, mentre l’assessore Fassio nelle prossime settimane parteciperà alle pause caffè con i dipendenti comunali.