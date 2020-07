Giorgia Meloni a Genova, tra le tappe anche una visita al cantiere del ponte

Giorgia Meloni a Genova: la leader di Fratelli d’Italia arriverà nel capoluogo ligure lunedì 13 luglio per una giornata in cui visiterà (come Matteo Salvini prima di lei) il cantiere del nuovo ponte, ormai in fase di ultimazione.

Meloni, che a fine mattinata parteciperà a un punto stampa con il governatore ligure Giovanni Toti, incontrerà la dirigenza locale e regionale del partito e poi si sposterà a un incontro con i vertici dell'aeroporto Cristoforo Colombo per parlare delle problematiche dello scalo genovese.

Tra i temi affrontati da Meloni durante la visita genovese, «la drammatica situazione della Liguria costretta all'isolamento dal resto del Paese, i continui retromarcia e le beghe del governo che non chiarisce ancora a chi sarà affidato il nuovo ponte sul Polcevera, lo stop della Ragioneria di Stato al 'bonus covid' agli operatori sanitari della Liguria, la crisi economica che sta colpendo il porto di Genova ed i territori a vocazione turistica a causa delle continue code in autostrada», come si legge nella nota inviata dai vertici regionali di Fratelli d'Italia.

Meloni sarà accompagnata nella visita dal neo commissario regionale e capogruppo in Regione, Matteo Rosso e dall'assessore regionale Gianni Berrino. «A rappresentare la città il vicesindaco di Fratelli d'Italia Stefano Balleari che sostituisce il sindaco Marco Bucci assente tutta la settimana».