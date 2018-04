Municipale, il maggiore Gianluca Giurato è il nuovo comandante

È Gianluca Giurato il nuovo capo della polizia Municipale di Genova: 50 anni, avvocato ed ex comandante del nucleo operativo dei Carabinieri in Lombardia con il grado di maggiore, è arrivato in mattinata a Tursi per firmare l’incarico.

Giurato raccoglie il testimone di Giacomo Tinella, nominato a giugno 2015 dall’allora sindaco Marco Doria e "sfiduciato" lo scorso gennaio dal sindaco Marco Bucci per incomprensioni. Tra i candidati in lizza per prendere il suo posto anche Ivan Aloi, comandante della Municipale di Savona, Stefano Donati, in servizio alla Locale di Bari, e Gianluigi Soro, attualmente comandante a Loano.

Il nuovo comandante è stato a capo della polizia locale di Pavia per 8 anni, docente di strategie anti-terrorismo e manager-consulente di un’azienda privata di security. Il suo curriculum e il suo profilo sono stati giudicati i più adatti a ricoprire la carica assegnata a Tinella sino a gennaio 2018.